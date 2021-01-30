



ننشر رابط الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه العمالة الغير منتظمة 2021 بالرقم القومي على موقع القوى العاملة لصرفها من البريد





رابط الاستعلام عن صرف الـ500 جنيه العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي على موقع القوى العاملة، حيث بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تستمر اعمال صرفها على مستوى كافة أنحاء الجمهورية من مكاتب البريد المصري، حيث بدأت أعمال صرف مستحقات المرحلة الثانية فى شهر ديسمبر على أن تتواصل أعمال صرفها حتى شهر فبراير المقبل، عليه نستعرض ونتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات الكشف والاستعلام عن تلك المستحقات اون لاين.





الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يتابع اعداد كبيرة من المواطنين من ضمن الفئات المستحقة لصرف مستحقات العمالة الغير منتظمة مواعيد صرف مستحقات الدفعات التي أعلن عليها معالي رئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على تمديد صرف مستحقات المنحة الغير منتظمة على نحو ست دفعات بدلا من ثلاث دفعات، على أن يصبح بإمكانكم إجراء استعلام وفحص الكتروني عن مدي مدي استحقاق تلك المستحقات من خلال موقع القوى العاملة التي نتابع مع حضراتكم من خلال الفقرة التالية خطوات الوصول اليه.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة يكون من خلال موقع القوى العاملة المصرية على النحو اتباع الخطوات التالية:-





- الدخول على موقع القوى العاملة ( اضغط هنا ).

- إدخال رقم البطاقة.

- إدخال اسم العامل الرباعي.

- النقر على ايقونة استعلام.





علماً على أن مستحقات المنحة الغير منتظمة تستمر أعمال صرفها من مكتب البريد المصري حتي شهر فبراير المقبل، عليه سنتابع مع حضراتكم جميع مواعيد صرف تلك المستحقات حتى يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل القوى العاملة.



