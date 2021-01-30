البحوث الحيوانية: هدفنا وصول لبن خالي من الأمراض للمواطن (فيديو)

ثمنت الدكتورة ماريونيت زغلول، أستاذ صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحراء الحيوانية، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير مراكز تجميع الألبان، مشيرة إلى أنه تم تطوير البنية التحتية لمراكز تجميع الألبان لتواكب النظم العالمية.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أنهم يستهدفون أن يصل كوب اللبن للمواطن خالي من مسببات الأمراض، موضحة أن حجم إنتاج مراكز الألبان زادت بعد عملية التطوير، حيث قدمت الدولة تسهيلات للمربيين والمزارعين لتطوير مراكز الألبان.



