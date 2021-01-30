البحوث الحيوانية: هدفنا وصول لبن خالي من الأمراض للمواطن (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمنت الدكتورة ماريونيت زغلول، أستاذ صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحراء الحيوانية، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير مراكز تجميع الألبان، مشيرة إلى أنه تم تطوير البنية التحتية لمراكز تجميع الألبان لتواكب النظم العالمية.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أنهم يستهدفون أن يصل كوب اللبن للمواطن خالي من مسببات الأمراض، موضحة أن حجم إنتاج مراكز الألبان زادت بعد عملية التطوير، حيث قدمت الدولة تسهيلات للمربيين والمزارعين لتطوير مراكز الألبان.

وأكدت أستاذ صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحراء الحيوانية، أنه كلما زادت جودة الألبان كلما تمكنت الدولة من التصدير للخارج مما يعود بالنفع على المواطن.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 18 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ نصف ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:34 ص

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات