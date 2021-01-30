خصم شهر من موظف بمستشفى الفشن ببني سويف لقيامه بأعمال تتنافى مع وظيفته

السبت 30/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن قرار المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بخصم شهر لموظف بمستشفى الفشن المركزي وتكليف وكيل الصحة بتسكينه بمكان آخر يتناسب مع مؤهله، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ قّرر خصم شهر من راتب أحد الموظفين بمستشفى الفشن المركزي، والذي قد تم وقفه عن العمل "سابقا" وذلك لمصلحة سير التحقيقات الذي أجرته معه الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة.

كما تضمن القرار توجيه وكيل وزارة الصحة بتكليف الموظف المذكور للعمل بمكان آخر خارج مستشفى الفشن المركزي بما يتناسب مع مؤهله، وذلك على خلفية تقرير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي تضمن الإشارة إلى قيام الموظف بأعمال تتنافى مع مقتضيات الواجب الوظيفي.

وأكد المحافظ، على أنه لن يتوان في تطبيق القانون في مواجهة أي نوع من القصور الوظيفي أو عدم الالتزام بمدونة السلوك والانضباط المهني، مشددًا على أن ذلك يعد وجهًا من أوجه الفساد الإداري الذي لن يسمح به مطلقًا، حفاظًا على مصالح المواطنين وحصولهم على خدماتهم بالشكل اللائق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة في هذا الشأن.

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مستشفى الفشن بني سويف

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