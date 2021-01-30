أبرزهم الشحات والحاوي.. 4 نجوم في الأهلي سبق وشاركوا بكأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
علاء خليف
سافرت بعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، إلى العاصمة القطرية الدوحة أمس الجمعة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية ضد فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في الدور الثاني من البطولة العالمية، بينما يواجه الفائز منهما فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 من الشهر نفسه ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

واصطحب بيتسو موسيماني مدرب الأهلي 25 لاعبًا في قائمة الفريق الأحمر إلى قطر هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، أحمد بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي، وليد سليمان،  مروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر بواليا، محمود وحيد، وحمزة علاء.

وتضم قائمة الأهلي المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 3 لاعبين فقط سبق وشاركوا في البطولة العالمية من قبل هم، الثنائي وليد سليمان والذي يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية ولن يشارك في مباريات البطولة، وسعد سمير، حيث سبق وشارك اللاعبين مع المارد الأحمر في نسختي البطولة عامي 2012، 2013.

كما سبق وشارك حسين الشحات لاعب الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ولكن بقميص فريق العين الإماراتي عام 2018 وسجل هدفًا بالبطولة، وصعد مع فريقه لنهائي المونديال ولكن خسر اللقب أمام فريق ريال مدريد بنتيجة 4 / 1 واكتفى فريقه بالحصول على الميدالية الفضية بالبطولة.

واستبعد المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، المدافع رامي ربيعة من قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، وهو من اللاعبين الذين سبق وشاركوا في المونديال مع المارد الأحمر نسختي عامي 2012، 2013 أيضًا.

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