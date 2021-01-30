أبوتريكة "نمبر وان".. تعرف على هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية

السبت 30/يناير/2021 - 02:22 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادي الأهلي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ويعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة العالمية، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي والذي شارك في 9 نسخ للبطولة، غير أنه انسحب من النسخة الحالية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وكان أبرز انجاز حققه النادي الأهلي خلال مشاركاته السابقة في بطولة كأس العالم للأندية، تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة البطولة عام 2006 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.

الأهلي شارك في 12 مباراة خلال مشاركاته الـ5 السابقة ببطولة كأس العالم للأندية، حقق 3 انتصارات، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد الثلاثي وائل جمعة ومحمد أبوتريكة وحسام عاشور الأكثر مشاركة مع المارد الأحمر بالبطولة وشارك كل منهما في 11 مباراة.


وسجل أهداف النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 4 لاعبين بالإضافة لهدف عكسي وحيد:-


- محمد أبوتريكة (4 أهداف)

- أمادو فلافيو (3 أهداف)

- عماد متعب (هدفين)

- السيد حمدي (هدف وحيد)

- فستو بينتو (باتشيكو المكسيكي) هدف عكسي. 


الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستهل مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، وحال تخطيه يصطدم بفريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 من الشهر نفسه ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العالمية.

أخبار تهمك

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ حوالي 3 ساعات

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 18 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 22 ساعة

عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ نصف ساعة

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:34 ص

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

أشرف قاسم يكشف عن بديل بديل مصطفى محمد في الزمالك

02:14 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات