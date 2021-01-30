أبوتريكة "نمبر وان".. تعرف على هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية





وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ويعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة العالمية، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي والذي شارك في 9 نسخ للبطولة، غير أنه انسحب من النسخة الحالية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وكان أبرز انجاز حققه النادي الأهلي خلال مشاركاته السابقة في بطولة كأس العالم للأندية، تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة البطولة عام 2006 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.





الأهلي شارك في 12 مباراة خلال مشاركاته الـ5 السابقة ببطولة كأس العالم للأندية، حقق 3 انتصارات، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد الثلاثي وائل جمعة ومحمد أبوتريكة وحسام عاشور الأكثر مشاركة مع المارد الأحمر بالبطولة وشارك كل منهما في 11 مباراة.

وسجل أهداف النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 4 لاعبين بالإضافة لهدف عكسي وحيد:-

- محمد أبوتريكة (4 أهداف) - أمادو فلافيو (3 أهداف) - عماد متعب (هدفين) - السيد حمدي (هدف وحيد) - فستو بينتو (باتشيكو المكسيكي) هدف عكسي.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يستهل مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، وحال تخطيه يصطدم بفريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 من الشهر نفسه ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة العالمية.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادي الأهلي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.