الأرصاد: استقرار الطقس حتى الثلاثاء.. ولكن لا تنخدعوا (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن البلاد شهدت على مدار اليومين السابقين حالة من عدم الاستقرار، حيث كان هناك انخفاض واضح في درجات الحرارة، ونشاط في الرياح.





وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه اعتبارا من اليوم هناك حالة من الاستقرار مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، حيث ستسجل درجة الحرارة 20 درجة.





وأضافت أن دراجات الحرارة ستشهد ارتفاعا جديدا غدا بمعدل 4 درجات عن اليوم، لتسجل درجة الحرارة 24 درجة، وسيكون هناك سطوع تام درجات الحرارة، موضحة أن البلاد متأثرة بمرتفع جوي قادم من شبه الجزيرة العربية يؤدي لارتفاع الحرارة.



