مؤشر بورصة النيل يصعد 2.5% خلال جلسات الأسبوع المنتهي
السبت 30/يناير/2021 - 01:05 م
نيفين سمير
ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بورصة النيل- بنسبة 2.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 1094 نقطة، وتصدر سهم المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية تصدر أسهم بورصة النيل المقيدة، مرتفعًا 6% وقيم تداولات 5.2 مليون جنيه.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن سهم جينيال تورز قد تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند مستوى 2.45 جنيهًا للسهم الواحد.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.
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