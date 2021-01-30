مؤشر بورصة النيل يصعد 2.5% خلال جلسات الأسبوع المنتهي

ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بورصة النيل- بنسبة 2.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مسجلًا مستوى 1094 نقطة، وتصدر سهم المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسية تصدر أسهم بورصة النيل المقيدة، مرتفعًا 6% وقيم تداولات 5.2 مليون جنيه.





وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن سهم جينيال تورز قد تذيل قائمة الأسهم المقيدة ببورصة النيل، لينهي تعاملاته عند مستوى 2.45 جنيهًا للسهم الواحد.



