باتشيكو يبحث عن مهاجم سوبر لتعويض رحيل مصطفى محمد

السبت 30/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تبحث إدارة نادي الزمالك، عن مهاجم سوبر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي انتقل إلى صفوف جلاتا سراي التركي.


وانتقل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف نادي جلاتا سراي التركي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.


وكثفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، جهودها من أجل حسم هذا الملف بشكل نهائي.


وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عددًا من الأسماء من أجل التعاقد أي منها، على أن يتم حسم هذا الأمر خلال الساعات القادمة.

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