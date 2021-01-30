تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

السبت 30/يناير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وشيفيلد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


واستقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه شيفيلد يونايتد، حيث جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.
خط الدفاع: كانسيلو - ستونز - دياز - والكر.
خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - برناردو سيلفا - رياض محرز - رحيم سترلينج.
خط الهجوم: جابريل جيسوس.

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