أبرز تحركات الجامعات لإجراء امتحانات "الترم الأول"

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اتخذت عدد من الجامعات على مستوى الجمهورية عدة تحركات هامة من أجل الاستعداد لامتحانات الكليات في الفصل الدراسي الأول، بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات عقد الامتحانات في موعدها.



جامعة القاهرة.. ظهور جداول بالكليات

أعلنت جامعة القاهرة، الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها بعد 20 فبراير، والاستعداد للفصل الدراسي الثاني بمجرد انتهاء الامتحانات، وقامت كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإعلان عن جدول الامتحانات إلى طلاب الكلية، وذلك للحصول على آراءهم بشأن جدول الامتحانات.





كما قامت أيضا كلية الآثار والتجارة وحقوق بجامعة القاهرة بالإعلان جدول الامتحانات للطلاب ولكن جميع الكليات في انتظار قرار مجلس جامعة القاهرة لتحديد الامتحان أون لاين أم حضوريًا.







سوهاج.. امتحانات ورقية ولجان للمشتبه فيهم

قررت جامعة سوهاج عقد الاختبارات "ورقيا" كم تم تخصيص لجنة للمشتبه فيهم بحالات كورونا، وكذلك قبول اعتذار الطلاب المصابين أو المحجوزين بالمستشفى عن الامتحان مع الحفاظ على درجاتهم، ويؤجل الامتحان للدور الثاني بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت الإصابة أو عزله بالمستشفى.



جامعة الفيوم.. إعلان الجدول أول فبراير

وفي جامعة الفيوم، سيتم الانتهاء من إعداد جداول الامتحانات العملية والنظرية وجداول المراقبين وجداول اللجان الامتحانية بكافة الكليات بحد أقصى الأسبوع الأول من شهر فبراير ومراعاة التباعد داخل لجان الامتحان واتباع كافة الإجراءات الاحترازية قبل وأثناء وبعد الامتحان مع إجراء الامتحانات بكافة الكليات عقب العودة مباشرة من إجازة منتصف العام اعتبارا من 20 فبراير وبنفس الآلية التى كان مقررا إجراء الامتحانات بها قبل فترة تعليق الدراسة.



حلوان.. اعلان الجدول ٢ فبراير

ومن جانبه، أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الثلاثاء المقبل الموافق الثانى من شهر فبراير ٢٠٢١، هو موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وإن وحدة الطب الوقائى بالجامعة ستقوم بعملية تعقيم شامل للمعامل والفصول والمبانى المخصصة للامتحانات، مع الانضباط والالتزام في الإجراءات الاحترازية، التى تتمثل في قياس درجة الحرارة ومراعاة المسافات وارتداء الكمامات.





بنها.. تشديدات على الإجراءات الوقائية

ووجهت إدارة جامعة بنها بضرورة التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.