"العقارات " تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال الأسبوع المنتهي

أنهت البورصة المصرية تداولات الأسبوع الماضي علي تباين بأداء المؤشرات ، وتصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 749.7 مليون ورقة بقيمة 1.8 مليار جنيه.









وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 661.3 مليون ورقة، بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 195.8 مليون ورقة بقيمة 511.6 مليون جنيه، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 84.4 مليون ورقة بقيمة 510.8 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 202.7 مليون ورقة بقيمة 444.8 مليون جنيه