التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر
السبت 30/يناير/2021 - 12:14 م
الفجر السعودى
تقام اليوم السبت مواجهة الهلال والنصر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الملك فهد الدولي لحساب مباريات السوبر السعودي.
ومن المُنتظر أن يلعب نادي الهلال بالأسماء التالية :-
حراسة المرمي: عبدالله المعيوف
خط الدفاع: محمد البريك، بالغ هيون سوو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني
خط الوسط:اندري كاريلو، محمد إبراهيم كنو، غوستافو كويلار
خط الهجوم:هنان سلطان باهيري، بافينتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو
بينما من المتوقع أن يبدأ فريق النصر المباراة بالتشكيلة التالية:
حراسة المرمي:براد جونز
خط الدفاع:سلطان عبدالله الغنام، مايكون بيريرا روكي، عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد
خط الوسط:بيتروس ماتيوس، علي صادق الحسن، نور الدين أمرابط
خط الهجوم: عبدالمجيد محمد، خالد عيسي الغنام، رائد عبدالله الغامدي