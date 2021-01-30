التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر

السبت 30/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودى
تقام اليوم السبت مواجهة الهلال والنصر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الملك فهد الدولي لحساب مباريات السوبر السعودي.

ومن المُنتظر أن يلعب نادي الهلال بالأسماء التالية :-

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، بالغ هيون سوو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

خط الوسط:اندري كاريلو، محمد إبراهيم كنو، غوستافو كويلار

خط الهجوم:هنان سلطان باهيري، بافينتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق النصر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي:براد جونز

خط الدفاع:سلطان عبدالله الغنام، مايكون بيريرا روكي، عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد

خط الوسط:بيتروس ماتيوس، علي صادق الحسن، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبدالمجيد محمد، خالد عيسي الغنام، رائد عبدالله الغامدي

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