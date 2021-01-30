بالصور.. إطلاق قافلة بيطرية مجانية بقرية طحا المرج في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من القوافل البيطرية المجانية والتي تنظمها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع الجهات المعنية لتجوب القري الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعي البيطري بين أهالي القري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطري وتقديم العلاج المجاني للحيوانات المصابة، وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها..



ومن جانبه أوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالإشتراك مع إدارة ديرب نجم البيطرية بتنفيذ قافلة بيطرية بقرية طحا المرج التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية بالمجان لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين



وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج 175 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية والجراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل ل 45 رأس ماشية والفحص بجهاز السونار لعدد 56 رأس ماشية كما تم تجريع 430 رأس ماشية وأغنام ضد الطفيليات الداخلية ورش 615 رأس ماشية بمضادات الطفيليات لمكافحة الطفيليات الخارجية للوقاية من الأمراض وفحص وعلاج 380 طائر



وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة شملت عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعى لدى المربيين بشأن التحسين الوراثى ومشروع البتلو والتأمين وتطوير مراكز تجميع الألبان.

