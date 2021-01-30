استمرار حبس طبيب وزوجته لاستدراج مطرب التيك توك لتهديده وتصويره بالهرم

السبت 30/يناير/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس طبيب وزوجته، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستدراج مطرب التيك توك لتهديده واجباره على ارتداء ملابس نسائية.

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل استدراج شاب ويدعى "أحمد.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع "التيك توك"، على يد طبيب وزوجته لفيلا بالهرم، وذلك لتهديده، وإجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره في أوضاع مخله، أن المجني عليه كان يهدد زوجة الطبيب منذ فترة، وكانت تجمعهما علاقة، فهددها بنشر صور لها، عندما علم بزواجها من الطبيب.

وأفادت التحقيقات، أنه بدأ في مضايقتها بالاتصال بها، ونشر الصور التي يجتوي عليها، فقررت اخبار زوجها، فخططا لاستدراجه لمنزلهما لحل الخلاف بينهما، وكان لا يعلم الشاب بانه سوف يحتجز ويعتدى عليه، واجباره على ارتداء ملابس نسائية لتصويره في أوضاع مخله لتهديده، وتوقيعه على إيصالات أمانة.

كان تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من شاب يدعى "أحمد.ح" صانع مقاطع فيديو غنائية عبر موقع تيك توك، اتهم فيه طبيب وزوجته، باستدراجه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره فى أوضاع مخلة، وإجباره أيضا على توقيع إيصالات أمانة.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث، أن الشاب مقدم البلاغ هدد المتهمة بنشر صور خاصة تجمعهما قبل زواجها من الطبيب، مما دفعه لإخبار زوجها، فطلب منها استدراجه للفيلا الخاصة بهما، وفور وصوله، هدداه وأجبراه على ارتداء ملابس نسائية، وصوراه فى اضاع مخلة لابتزازه بها، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة.

تمكن رجال المباحث من ضبط الطبيب وزوجته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

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