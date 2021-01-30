استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-1-2021

السبت 30/يناير/2021 - 12:50 م
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
الفجر الإقتصادي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنه اليوم السبت 30-1-2021 ، ومن خلال التقرير التالي نستعرض سعر ادولار طبقاً لأخر تحديث كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-1-2021

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.17  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 4.11  جنيه للشراء.، 4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.11  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 4.08  جنيه للشراء. ، 4.23  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية : 4.11  جنيه للشراء ، 4.20  جنيه للبيع.

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