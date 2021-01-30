استقرار سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-1-2021





استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنه اليوم السبت 30-1-2021 ، ومن خلال التقرير التالي نستعرض سعر ادولار طبقاً لأخر تحديث كالتالي:





سعر الريال السعودي اليوم السبت 30-1-2021





سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى: 4.17 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى: 4.11 جنيه للشراء.، 4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر: 4.11 جنيه للشراء ، 4.20 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة : 4.08 جنيه للشراء. ، 4.23 جنيه للبيع.







