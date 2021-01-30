منة فضالي لجمهورها: "هيبة الصمت أجمل من ألف حديث"

السبت 30/يناير/2021 - 12:55 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون السيموني وبنطال جينز باللون الأزرق وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.


وعلقت منة فضالي على الصور قائلة :"علمت أن هيبة الصمت أجمل من ألف حديث".


وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

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