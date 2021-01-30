وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا

السبت 30/يناير/2021 - 12:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
قامت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بافتتاح فعاليات المعسكر الحادي عشر لمبادرة "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في دولة إيطاليا، اليوم السبت عبر تطبيق "زووم"، بحضور السفير هشام بدر السفير المصري في إيطاليا، والقنصل العام المصري بميلانو إيهاب أبوسريع، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات، حيث تناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية وألعاب ومسابقات وأنشطة متنوعة تستهدف تعريف الأطفال بوطنهم مصر وتراثها.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ثم كندا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والسويد، ثم السعودية والكويت، ومملكة البحرين، وإنجلترا، وأستراليا، وفرنسا، وبلجيكا.
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا
وزيرة الهجرة تفتتح المعسكر الحادي عشر لـ "اتكلم عربي" مع أبناء المصريين في إيطاليا

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