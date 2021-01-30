ضبط 312 زجاجة زيت و720 كيلو سكر تمويني مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

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أوضحت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين في الشرقية إن إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيي مدير الإدارة قامت بحملة على الأنشطة التجارية لضبط المخالفين.



وقالت إن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر ضد المخالفين ومنها صاحب مخبز لحيازته 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كما تم ضبط شخص بالبوها البلد كفر صقر وذلك لحيازته كمية من الزيت التمويني المدعم من الدولة 26 كرتونه زيت بكل كرتونه 12زجاجه، كما تم التحفظ علي 36 ربطة سكر الدم زنة 20 كيلو جرام وتم التحفظ على 10 كيس ملح طعام محملين على السياره رقم 5684 كفر صقر لتهريبهم وبيعهم في السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

