كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 12:48 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص وضبط الجانى بالإسكندرية

تبلغ لقسم شرطة أول المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة أحد الأشخاص بائع متجول، مقيم بالقاهرة داخل شقة كائنة بأحد العقارت بدائرة القسم، وعدم وجود متعلقاته الشخصية وسلامة جميع منافذ الشقة.
وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية توصلت تحرياته أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص (فنى تبريد وتكييف، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى- عدد 4 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الفضية) وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكابه
الواقعة، وذلك عقب تعرفه على المجنى عليه لسابقة قيامه بإصلاح أحد الأجهزة الكهربائية بالشقة محل الواقعة "مستأجرة للمجنى علية" وبتاريخ الواقعة توجه للشقة محل البلاغ وقام رفقة المجنى عليه بتعاطى كمية من من المواد المخدرة وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بخنقه بإستخدام قطعة من القماش "كوفية" فأودى بحياته وإستولى من الشقة
على (المبلغ المالى- عدد 2 هاتف محمول – كمية من المشغولات الفضية) وأضاف بقيامة بشراء عدد (2) هاتف محمول من المبلغ المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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