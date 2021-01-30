ضبط 7 أطنان سكر مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، مصنع لتعبئة السكر المدعم، وإعادة طرحه فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى التحفظ على مالك المصنع وبحوزته 7.17 طن سكر مدعم وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم يفيد شن حملة تموينية، أسفرت عن ضبط مصنع لتجميع السكر التمويني المدعم، وإعادة تعبئته في عبوات أخرى لطرحه في الأسواق.



وأسفرت الحملة عن ضبط مالك المصنع وضبط 7.17 طن "سكر تمويني مدعم"، معبأ داخل شكائر والمخصص ربطا على البطاقات التموينية، ومحظور تداوله بالأسواق، جرى تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، وقدرت بمبلغ 60945 جنيه، وتولت النياب التحقيق.