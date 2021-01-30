تعليق مؤثر من مها الصغير بعد رحيل والدها

السبت 30/يناير/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
عبرت الإعلامية مها الصغير، عن حزنها الشديد لفقدان والدها مصفف الشعر محمد الصغير، الذى توفي أمس، متأثرًا بفيروس كورونا،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت مها الصغير مجموعة صور لها مع والدها الراحل، وعلقت عليها قائلة:"وكأن يا روحي ونور عيني الدنيا توقفت عن الدوران فى اللحظة التى أغمضت فيها عينك للمرة الأخيرة".


وتابعت معا الصغير قائلة:"رحل محمد الصغير أبي بطلي الأوحد واستقامة ظهرى، نسألكم الفاتحة والدعاء".


وكان خبير التجميل محمد الصغير قد أصيب قبل وفاته بفيروس كورونا المستجد، وبعد ذلك تدهورت حالته الصحية، حتى رحل عن عالمنا صباح أمس.

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