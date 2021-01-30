قتلى وجرحى باصطدام مركبتين في الهند

أعلنت السلطات في الهند، اليوم السبت، مقتل 10 أشخاص، إصابة 8 آخرين بجروح خطيرة، جراء اصطدام مركبتين شمال البلاد.

ووقع الاصطدام، بين شاحنة وحافلة صغيرة، بسبب كثافة الضباب وضعف الرؤية، على طريق سريع في بلدة مراد آباد بولاية أوتار براديش في شمال البلاد على بعد نحو 110 كلم عن العاصمة نيودلهي، وفقًا للشرطة الهندية.

وقال رئيس الوزراء الإقليمي إن حكومته ستقدم تعويضات مالية لأسر الضحايا القتلى والجرحى.