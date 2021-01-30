ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

السبت 30/يناير/2021 - 12:44 م
بوابة الفجر
داليا عادل
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط (4،1 طن " مقطعات دواجن " يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط ( 3،11 طن لحوم – كبده مجمده – دواجن ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مطعم للوجبات الجاهزة ) بمحافظة الشرقية.

ضبط ( 1،05 طن أسماك "معبأة داخل عبوات) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المديرة المسئولة عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" ) بمحافظة الشرقية.

ضبط (27600 عبوة " زيت طعام " معبأ داخل عبوات مدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية "منتج نهائى" – 6 طن " زيت طعام" معبأ داخل خزانات بدون بيانات " مجهولة المصدر" – 5000 عبوة بلاستيكية – 3000 عبوة " كارتونية فارغة" مستلزمات إنتاج وتعبئة" ) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.

ضبط (10 طن " ملح سياحات" غير صالح للإستهلاك الآدمى ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مصنع لإنتاج الجبن الرومى "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط ( 2،36 طن "زيت طعام" معبأ داخل عبوات وخزانات بدون مستندات
" مجهولة المصدر" )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة زيت الطعام ) بمحافظة الشرقية.

ضبط (7،17 طن "سكر تموينى مدعم" معبأ داخل شكائر) والمخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداوله بالأسواق تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء، قدرت بـ 60945 جنيه، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السكر الحر) بمحافظة القليوبية.

ضبط ( المدير المسئول عن "مخبز بلدى كائن بمحافظة الجيزة) لــ ( إستيلائه على مبلغ 108،570 جنيه من أموال الدعم دون وجه من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% ببيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز).

ضبط (20100 قطعة " كمامات – سرنجات " غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات " مجهولة المصدر" )، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية " بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (7،5 طن أسمدة زراعية "بدون مستندات" مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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