صفاء أبو السعود: "الخولي" و"الصغير" كتبا اسميهما بحروف من نور في عالم الفن وصناعة النجوم

السبت 30/يناير/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، المخرج الكبير فهمي الخولي، الذي رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالأعمال الإبداعية النادرة التي بدأها في مطلع الستينيات، واستطاع بجدارة أن يقدم لحياتنا الفنية أكثر من 100 عمل مسرحي وتليفزيوني، ليكتب اسمه بحروف من نور كأحد أبرز رموز وأركان المسرح المصري والحياة الفنية، وهو الوصف الذي ينطبق أيضا على المبدع الراحل مصفف الشعر وخبير التجميل العالمي محمد الصغير، الذي رحل صباح نفس اليوم بعد رحلة كفاح كبيرة ومتفردة في مهنة تصفيف الشعر، استطاع خلالها أن يرتقي بها باستخدام أحدث الأساليب العلمية، ويلفت الأنظار إلى براعته كأهم نجوم المهنة في مصر والعالم العربي بشكل أثر كثيرا في الحياة الاجتماعية والفنية وأثراها بمشاركاته مع كبار نجوم الفن في السينما والمسرح والتلفزيون وصناعة النجوم.

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