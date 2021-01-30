موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021

السبت 30/يناير/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
علاء خليف
يترقب عشاق وجماهير كرة اليد، المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في مصر، والتي ستجمع بين منتخبي السويد والدنمارك، غدًا الأحد، 31 يناير الجاري، في ختام منافسات البطولة العالمية.


تأهل منتخب السويد إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 32 / 26 في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد منتخب الدنمارك للمباراة النهائية على حساب منتخب إسبانيا بعدما فاز عليه بنتيجة 35 / 33.

موعد مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد:
وستقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بين منتخبي السويد والدنمارك غدًا الأحد، الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت "جرينتش"، وذلك على أرضية الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.


ويسبق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إقامة مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على الصالة المغطاة في استاد القاهرة.


القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم لكرة اليد:
يمكنكم متابعة البث الحصري والمباشر لنهائي كأس العالم لكرة اليد بين منتخب الدنمارك والسويد غدًا الأحد، عبر شاشة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الرسمي لمباريات البطولة العالمية، كما ستذيع القناة أيضا مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي اسبانيا وفرنسا، خاصة وأن البطولة تحظى بمتابعة جيدة من جانب الجماهير المصرية رغم خروج منتخبنا الوطني من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الدنماركي.

أخبار تهمك

التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر

منذ ساعة

بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش

منذ يومين

التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر

منذ ساعة

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

منذ أقل من ساعتين

بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي

منذ يومين

"متخوفنيش".. عمرو أديب ينفعل على محامي طبيب الأسنان المتحرش بسبب الرئيس

منذ حوالي 4 ساعات

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد في الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

منذ حوالي 16 ساعة

اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:34 ص

ظافر العابدين يعلن وفاة والدته

محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة"

09:59 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار

01:09 ص

عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد

09:30 م

"ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش

11:03 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات