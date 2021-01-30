موسيماني يشاهد مباريات الدحيل لاستطلاع الفريق القطري قبل مباراة 4 فبراير

السبت 30/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، بمشاهدة العديد من مباريات الدحيل القطري استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.


وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق العديد من الجلسات مع ثنائي تحليل الأداء بالفريق؛ موسي ماتالابا ويوشا فالدويا؛ من أجل استطلاع الفريق القطري ودراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه.


واجتمع بيتسو موسيماني صباح اليوم مع جهازه المعاون؛ لبحث البرنامج الخاص بالفريق؛ استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.


يذكر أن الأهلي وصل إلى قطر أمس، ودخل الجميع كبسولة طبية في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، في إطار التعليمات الطبية الخاصة بتنظيم البطولة.

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