الوقعة الأخيرة لـ حمزة نمرة تقترب من تحقيق 9 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

السبت 30/يناير/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
هبة أحمد


نجحت أغنية "الوقعة الأخيرة" لـ حمزة نمرة، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، بعد فترة قصيرة من طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث أوشكت على كسر حاجز الـ 9 مليون مشاهدة.

أغنية "الوقعة الأخيرة" من كلمات محمد شافعي، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "قبل آخر واقعة ليا، بان قصادي شريط حياتي، كنتي فيه قدام عينيا، الأمل كان مات في قلبي، م المعافرة بدون نتيجة، وانتي طول الوقت جنبي، شايفة أحلامي حقيقة".

كنت باهت روح وصورة، والهموم صعبة وتقيلة، قوتيني وشيلتي عني، واتقاسمنا جراح كتيرة ، قلت لك الخوف كسرني، شكلها الوقعة الأخيرة، قولتي مش هقبل سامعني، لسه سكتنا طويلة".

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