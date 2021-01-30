الوقعة الأخيرة لـ حمزة نمرة تقترب من تحقيق 9 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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نجحت أغنية "الوقعة الأخيرة" لـ حمزة نمرة، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، بعد فترة قصيرة من طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث أوشكت على كسر حاجز الـ 9 مليون مشاهدة.



أغنية "الوقعة الأخيرة" من كلمات محمد شافعي، وألحان حمزة نَمِرة، وتوزيع كريم عبدالوهاب.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "قبل آخر واقعة ليا، بان قصادي شريط حياتي، كنتي فيه قدام عينيا، الأمل كان مات في قلبي، م المعافرة بدون نتيجة، وانتي طول الوقت جنبي، شايفة أحلامي حقيقة".



كنت باهت روح وصورة، والهموم صعبة وتقيلة، قوتيني وشيلتي عني، واتقاسمنا جراح كتيرة ، قلت لك الخوف كسرني، شكلها الوقعة الأخيرة، قولتي مش هقبل سامعني، لسه سكتنا طويلة".