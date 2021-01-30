السيسي يؤكد اعتزام مصر إعادة ترشيح "أبو الغيط" لمنصب أمين عام الجامعة العربية
السبت 30/يناير/2021 - 12:24 م
هدى عبدالرازق
صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبا عاجل.
وأضاف متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي يعرب عن التطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقضي به أحكام ميثاق جامعة الدول العربية.
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