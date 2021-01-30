الحجر الزراعي: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح عامين (فيديو)

السبت 30/يناير/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح لمدة عامين متتالين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم السبت، أن مصر متميزة في تصدير عدد من المحاصيل على مستوى العالم مثل الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفراولة والرمان والجوافة وهي تعتبر منتجات تصديرية متميزة تتميز بها مصر عالميا.

وكشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي أنه في عام 2019 تم تصدير نحو 1.8 مليون طن وفي عام 2020 تم تصدير 1.550 مليون طن من الموالح.

وفي عام 2020 وخلال أزمة فيروس كورونا سجلت الصادرات المصرية 5.2 مليون طن وهو رقم كبير وفقا للمعايير العالمية خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 وتأثيره بالسلب على التجارة العالمية.

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