ضبط شخص لنصبه على المطلقات والأرامل بدعوى تقديم قروض لهن بالإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط شخصا لقيامه بالنصب على الأرامل والمطلقات، بدعوى تقديم قروض ومعاشات.



ووردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مفادها قيام أحد الأشخاص -له معلومات جنائية- بممارسة نشاط إجرامي عبر إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بدعوى تقديم قروض ومعاشات "للأرامل والمطلقات" وتوفير وظائف لهن عن طريق جمعية خيرية وهمية، والتحصل منهم على مبالغ مالية كرسوم إدارية نظير "رسوم فتح ملف".



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن استهدافه وضبطه المذكور وبحوزته (هاتف محمول- يحوى عدد من المحادثات مع العديد من الأشخاص تؤكد نشاطه المؤثم – مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي عبر أحد التطبيقات من خلال رقم هاتف يتواصل مع ضحاياه من خلاله.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية وإنفاقه جميع المبالغ المالية المستولى عليها.