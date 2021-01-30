حقيقة الصورة المتداولة لحورية فرغلي داخل غرفة العمليات









ولكن كف مصدر مقرب من حورية، أن الصورة قديمة مر عليها أكثر من عامين.





ومن المقرر أن تسافر حورية، غدا الأحد مطار القاهرة الكولي متجهة إلى أمريكا وتحديدا شيكاغو، حيث تجري الجراحة في الأول من شهر فيراير.





وخضعت حورية فرغلي، لاجراء مسحة الكشف الطبي للكشف عن فيروس كورونا، للتأكد من سلامتها قبل سفرها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حورية فرغلي، داخل غرفة العمليات اعتقادا منهم بأنها أجرت الجراحة التي كانت قد أعلنت عنها في أمريكا.