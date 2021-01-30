الفجر الفني منوعات الفجر الفني ظافر العابدين يعلن وفاة والدته السبت 30/يناير/2021 - 11:34 ص الفجر الفني Advertisements أعلن الفنان ظافر العابدين عن وفاة والدته صباح اليوم،وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام . ونشر ظافر العابدين صورة له مع والدته وعلق قائلا " البقاء لله ,توفت والدتي الغالية 'عزيزة' فجر اليوم. بش نتوحشك برشة, بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش. نحبك. ربي يرحمك ". أخبار تهمك بالأسماء.. الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الشتوي منذ حوالي 19 ساعة محمد الباز يكشف القصة الكاملة لـ "عنتيلة المحلة" منذ حوالي 14 ساعة اول طبيب حصل على لقاح كورونا يكشف ماذا تعرض له عقب يومين من الحصول على اللقاح منذ حوالي 15 ساعة النيابة تأمر بحبس نجل رجل أعمال بتهمة التسبب في وفاة فتاة على طريق سهل حشيش منذ يومين أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى هذا الثنائي منذ حوالي 9 ساعات الإمارات تمنح جنسيتها لفئات جديدة.. تعرف عليها منذ 41 دقيقة الزمالك يستقر على بديل مصطفي محمد منذ حوالي 11 ساعة رامي ربيعة يدرس الرحيل عن الأهلي منذ حوالي 4 ساعات التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني منذ 36 دقيقة تطورات مفاجئة بشأن تعاقد الدحيل القطري مع فرجاني ساسي منذ حوالي 11 ساعة عاجل.. إصابة رئيس الزمالك السابق بفيروس كورونا منذ حوالي 15 ساعة الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد في الزمالك منذ حوالي 3 ساعات عاجل.. وفاة الفنان محمود عبد الغفار منذ يومين بلاغ للنائب العام ضد هيثم كريم كامل أبو علي منذ يومين "ممكن يطلع براءة".. مفاجآت في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش منذ 40 دقيقة عاجل.. باتشيكو يجد ضالته في طريد الأهلي لتعويض رحيل مصطفى محمد منذ حوالي 14 ساعة