النيابة تأمر بضبط وإحضار سائق سيارة نقل دهس شاب بالسلام

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أمرت نيابة السلام اليوم السبت، بضبط وإحضار سائق قام بدهس شاب أثناء سيره على طريق اسبيكو، كما صرحت بدفن جثة المجني عليه وتسليم الجثة لذويه، وطالبت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.



وتلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، بلاغ يفيد بوفاة شاب اثر تعرضه لحادث سير على طريق اسبيكو بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل الأجهزة الأمنية وتبين وفاة شاب نتيجة اصطدام سيارة نقل به.



وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق فاصطدم بالشاب، الذي لقي مصرعه في الحال وتبين ان زجاج السيارة محطم بالكامل.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

