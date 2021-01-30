رتل تركي من 15 آلية يدخل منطقة خفض التصعيد بسوريا

السبت 30/يناير/2021 - 11:24 ص
سوريا
سوريا
وكالات

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، أن رتلًا تركيًا من 15 آلية دخل منطقة خفض التصعيد، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها.

 

وفي وقت سابق، دخل رتل تركي جديد نحو الأراضي السورية، إذ رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول نحو 15 آلية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، شمال إدلب، وتوجه إلى نقاط المراقبة المنتشرة في جبل الزاوية جنوبي إدلب.

 

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الماضي، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.

 

وبذلك أيضاً، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة "خفض التصعيد" خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير 2020 حتى الآن، إلى أكثر من 11640 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و"كبائن حراسة" متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.

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