أخر تطورات تفاوض الأهلي السعودي مع بلعمري مدافع ليون الفرنسي

السبت 30/يناير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
تحدث المتحدث الرسمي للنادي الأهلي السعودي فيصل زيد، عن تطورات ملف مفاوضاتهم للتعاقد مع جمال الدين بلعمري الجزائري مدافع ليون الفرنسي.

وقال زيد في تصريحات لبرنامج "الديوانية" بقناة "السعودية الرياضية"،إن إدارة ليون الفرنسي أبدت تجاوبا مع عرض إدارة الأهلي لضم بلمعري، لكنها ترفض الاستغناء عن اللاعب خلال الموسم الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي للأهلي أن الفريق بحاجة لمدافع خلال الفترة الحالية، وهو ما يصعب من أمر الصفقة، لكنه أكد أن إدارة النادي السعودي ستعمل على انتقال اللاعب الجزائري لصفوف الفريق.

وأشار زيد إلى وجود أكثر من أسم مطروح لشغل مركز الدفاع لدى الفريق السعودي، وذلك في حال تعثر صفقة بلعمري.

وكان بلعمري قد انضم إلى صفوف ليون الفرنسي في أوائل شهر أكتوبر الماضي، كما سبق له أن لعب في الدوري السعودي مع فريق الشباب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 29 نقطة في ترتيب الدوري السعودي.

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