جدول مواعيد منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا وان في موسم 2021
السبت 30/يناير/2021 - 11:13 ص
أعلنت إدارة فورمولا-1 اليوم الجمعة جدول مواعيد منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في موسم 2021.
ولم يجر تحديد مكان استضافة سباق الجائزة الكبرى المقرر في الثاني من مايو كما ينتظر أن يصدر المجلس العالمي لرياضة المحركات موافقته بشأن سباق إيمولا والموعد الجديد لسباق أستراليا الذي جرى تأجيله.
وفيما يلي قائمة مواعيد سباقات بطولة العالم بتوقيت جرينيتش، وأماكن إقامتها:
28 مارس: البحرين – مضمار البحرين الدولي في صخير - 1500
18 أبريل: إيطاليا – مضمار إنزو دينو فيراري في إيمولا – 1300
الثاني من مايو: لم يحسم بعد
التاسع من مايو: إسبانيا – مضمار كتالونيا في برشلونة – 1300
23 مايو: موناكو – مضمار موناكو في موناكو – 1300
السادس من يونيو: اذربيجان – مضمار باكو سيتي في باكو – 1200
13 يونيو: كندا – مضمار جيل فيلنوف في مونتريال – 1800
27 يونيو: فرنسا – مضمار بول ريكارد في لو كاستليه – 1300
الرابع من يونيو: النمسا – مضمار ريد بول رينج في سبيلبيرج – 1300
18 يوليو: بريطانيا – مضمار سيلفرستون في سيلفرستون – 1400
أول أغسطس: المجر – مضمار هنجارورينج في موجيرود – 1300
29 أغسطس: بلجيكا – مضمار سبا فرانكورشان في سبا-فرانكورشان – 1300
الخامس من سبتمبر: هولندا – مضمار بارك زانتفورت في زانتفورت – 1300
12 سبتمبر: إيطاليا – مضمار مونزا في مونزا – 1300
26 سبتمبر: روسيا – مضمار سوتشي الدولي في سوتشي – 1200
الثالث من أكتوبر: سنغافورة – مضمار مارينا باي في سنغافورة– 1200
العاشر من أكتوبر: اليابان – مضمار سوزوكا الدولي في سوزوكا – 0500
24 أكتوبر: أمريكا – مضمار الأمريكتين في أوستن – 1900
31 أكتوبر: المكسيك – مضمار هيرمانوس رودريجيز في مكسيكو سيتي – 1900
السابع من نوفمبر: البرازيل – مضمار جوزيه كارلوس بيس في ساو باولو – 1700
28 نوفمبر: أستراليا – مضمار ألبرت بارك في ملبورن – 0600
الخامس من ديسمبر: مضمار جدة في جدة – 1600
12 ديسمبر: الإمارات – مضمار مرسى ياس في أبوظبي – 1300