جدول مواعيد منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا وان في موسم 2021

أعلنت إدارة فورمولا-1 اليوم الجمعة جدول مواعيد منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في موسم 2021.





ولم يجر تحديد مكان استضافة سباق الجائزة الكبرى المقرر في الثاني من مايو كما ينتظر أن يصدر المجلس العالمي لرياضة المحركات موافقته بشأن سباق إيمولا والموعد الجديد لسباق أستراليا الذي جرى تأجيله.





وفيما يلي قائمة مواعيد سباقات بطولة العالم بتوقيت جرينيتش، وأماكن إقامتها:





28 مارس: البحرين – مضمار البحرين الدولي في صخير - 1500





18 أبريل: إيطاليا – مضمار إنزو دينو فيراري في إيمولا – 1300





الثاني من مايو: لم يحسم بعد





التاسع من مايو: إسبانيا – مضمار كتالونيا في برشلونة – 1300





23 مايو: موناكو – مضمار موناكو في موناكو – 1300





السادس من يونيو: اذربيجان – مضمار باكو سيتي في باكو – 1200





13 يونيو: كندا – مضمار جيل فيلنوف في مونتريال – 1800





27 يونيو: فرنسا – مضمار بول ريكارد في لو كاستليه – 1300





الرابع من يونيو: النمسا – مضمار ريد بول رينج في سبيلبيرج – 1300





18 يوليو: بريطانيا – مضمار سيلفرستون في سيلفرستون – 1400





أول أغسطس: المجر – مضمار هنجارورينج في موجيرود – 1300





29 أغسطس: بلجيكا – مضمار سبا فرانكورشان في سبا-فرانكورشان – 1300





الخامس من سبتمبر: هولندا – مضمار بارك زانتفورت في زانتفورت – 1300





12 سبتمبر: إيطاليا – مضمار مونزا في مونزا – 1300





26 سبتمبر: روسيا – مضمار سوتشي الدولي في سوتشي – 1200





الثالث من أكتوبر: سنغافورة – مضمار مارينا باي في سنغافورة– 1200





العاشر من أكتوبر: اليابان – مضمار سوزوكا الدولي في سوزوكا – 0500





24 أكتوبر: أمريكا – مضمار الأمريكتين في أوستن – 1900





31 أكتوبر: المكسيك – مضمار هيرمانوس رودريجيز في مكسيكو سيتي – 1900





السابع من نوفمبر: البرازيل – مضمار جوزيه كارلوس بيس في ساو باولو – 1700





28 نوفمبر: أستراليا – مضمار ألبرت بارك في ملبورن – 0600





الخامس من ديسمبر: مضمار جدة في جدة – 1600





12 ديسمبر: الإمارات – مضمار مرسى ياس في أبوظبي – 1300



