جدول مواعيد منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا وان في موسم 2021

السبت 30/يناير/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
أعلنت إدارة فورمولا-1 اليوم الجمعة جدول مواعيد منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 في موسم 2021.

ولم يجر تحديد مكان استضافة سباق الجائزة الكبرى المقرر في الثاني من مايو كما ينتظر أن يصدر المجلس العالمي لرياضة المحركات موافقته بشأن سباق إيمولا والموعد الجديد لسباق أستراليا الذي جرى تأجيله.

وفيما يلي قائمة مواعيد سباقات بطولة العالم بتوقيت جرينيتش، وأماكن إقامتها:

28 مارس: البحرين – مضمار البحرين الدولي في صخير -  1500

18 أبريل: إيطاليا – مضمار إنزو دينو فيراري في إيمولا – 1300

الثاني من مايو: لم يحسم بعد

التاسع من مايو: إسبانيا – مضمار كتالونيا في برشلونة – 1300

23 مايو: موناكو – مضمار موناكو في موناكو – 1300

السادس من يونيو: اذربيجان – مضمار باكو سيتي في باكو – 1200

13 يونيو: كندا – مضمار جيل فيلنوف في مونتريال – 1800

27 يونيو: فرنسا – مضمار بول ريكارد في لو كاستليه – 1300

الرابع من يونيو: النمسا – مضمار ريد بول رينج في سبيلبيرج – 1300

18 يوليو: بريطانيا – مضمار سيلفرستون في سيلفرستون – 1400

أول أغسطس: المجر – مضمار هنجارورينج في موجيرود – 1300

29 أغسطس: بلجيكا – مضمار سبا فرانكورشان في سبا-فرانكورشان – 1300

الخامس من سبتمبر: هولندا – مضمار بارك زانتفورت في زانتفورت – 1300

12 سبتمبر: إيطاليا – مضمار مونزا في مونزا – 1300

26 سبتمبر: روسيا – مضمار سوتشي الدولي في سوتشي – 1200

الثالث من أكتوبر: سنغافورة – مضمار مارينا باي في سنغافورة– 1200

العاشر من أكتوبر: اليابان – مضمار سوزوكا الدولي في سوزوكا – 0500

24 أكتوبر: أمريكا – مضمار الأمريكتين في أوستن – 1900

31 أكتوبر: المكسيك – مضمار هيرمانوس رودريجيز في مكسيكو سيتي – 1900

السابع من نوفمبر: البرازيل – مضمار جوزيه كارلوس بيس في ساو باولو – 1700

28 نوفمبر: أستراليا – مضمار ألبرت بارك في ملبورن – 0600

الخامس من ديسمبر: مضمار جدة في جدة – 1600

12 ديسمبر: الإمارات – مضمار مرسى ياس في أبوظبي – 1300

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