بطولة أستراليا المفتوحة ستحظى بـ30 ألف متفرج في الأدوار الأولى

السبت 30/يناير/2021 - 11:10 ص
بوابة الفجر
أكدت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية أن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي تنطلق في 8 فبراير المقبل، يمكنها أن تشهد حضور ما يصل إلى 30 ألف متفرج في الأدوار الأولى.

وقال وزير الرياضة في فيكتوريا مارتين باكولا: "لن نرى مشهد الجماهير المعتاد ولكنه سيكون أول أبرز حدث يحضره متفرجون منذ عدة أشهر".

وكشف باكولا أن البطولة ستستضيف إجمالي 390 ألف مشجع تقريباً على مدار أسبوعين، أي نصف متوسط عدد الجماهير المسجل في البطولة بالنسخ السابقة.

وقال: "ملعب رود لافر سيحظى بأجواء مذهلة وليست مختلفة للغاية عما شاهدناه في نسخ سابقة".

وأخيراً أبرز باكولا أن أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى بالموسم ستحظى بحضور 12 ألفاً و500 شخص في المباريات النهائية الصباحية والمسائية بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.

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