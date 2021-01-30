التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي اليوم السبت 30 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.









وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره ليفانتي اليوم في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.









ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراة اليوم كالآتي:





حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، فاران، مارسيلو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس.

خط الهجوم: أسينسيو، بنزيما، هازارد.