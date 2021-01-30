الصحة: الحجر الزراعي يحافظ على سمعة الصادرات المصرية (فيديو)

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، إن الحجر الصحي حائض صد لحماية الزراعة المصرية ووقف تسلل الآفات حفاظا على الثروة الزراعية.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد جاد، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن الحجر الزراعي هي الجهة المسئولة للمحافظة على سمعة الصادرات المصرية في الخارج.





وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الصحي، أن الحجر الزراعي يقوم بدوره الرقابي على الصادرات لتنفيذ كافة اشتراطات الدول المستوردة من مصر والدول التي تصدر لها، وهو ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية الخارج حيث يتم مراقبتها لضمان خلوها من أي أمراض أو آفات أو تسبب أي أضرار للدولة التي يتم التصدير لها.



