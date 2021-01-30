البورصة تربح 2.1 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والذي اقتصرت جلساته علي 4 فقط بسبب عطلة عيد الشرطة و25 يناير والتي كانت يوم الهميس الماضي.





وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 2.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%









وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 11578.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.27% ليغلق عند مستوى 2364.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 3390.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.03% مغلقًا عند مستوى 14163.12 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1094.75 نقطة.



