تعرف على أسعار البقوليات اليوم السبت 30-1-2021
السبت 30/يناير/2021 - 11:01 ص
محمد كشك
ننشر أسعار البقوليات اليوم السبت 30-1-2021، حيث لستقرت الأسعار في محافظة الدقهلية، وسجل كيلو الفاصوليا البيضاء السائب 22 جنيهًا، واللوبيا البلدي 22 جنيها، والعدس الأصفر 18 جنيهًا.
ووصل سعر كيلو العدس بجبة 16 جنيها، والفول البلدي 9 جنيهات وللفول المدشوش 8.5 جنيها، وكيلووالمكرونه 8 جنيهات و400 جرام مكرونة عادية معبأة 3.5 جنيها
ووصل سعر 350 جرام مكرونة فاخرة معبأة 4.5 جنيه و400 جرام مكرونة فاخرة معبأة 7.25 جنيهًا وسعر كيلو لسان العصفور 8 جنيهات، وكيلو الدقيق 7 جنيهات، وجوز الهند 70 جنيها، وكيلو الزبيب من 25 الي 40 جنيها، وكيلو الشعرية 8 جنيهات
ووصل سعر كيلو العدس بجبة 16 جنيها، والفول البلدي 9 جنيهات وللفول المدشوش 8.5 جنيها، وكيلووالمكرونه 8 جنيهات و400 جرام مكرونة عادية معبأة 3.5 جنيها
ووصل سعر 350 جرام مكرونة فاخرة معبأة 4.5 جنيه و400 جرام مكرونة فاخرة معبأة 7.25 جنيهًا وسعر كيلو لسان العصفور 8 جنيهات، وكيلو الدقيق 7 جنيهات، وجوز الهند 70 جنيها، وكيلو الزبيب من 25 الي 40 جنيها، وكيلو الشعرية 8 جنيهات
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