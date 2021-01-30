تعرف على أسعار البقوليات اليوم السبت 30-1-2021

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ننشر أسعار البقوليات اليوم السبت 30-1-2021، حيث لستقرت الأسعار في محافظة الدقهلية، وسجل كيلو الفاصوليا البيضاء السائب 22 جنيهًا، واللوبيا البلدي 22 جنيها، والعدس الأصفر 18 جنيهًا.



ووصل سعر كيلو العدس بجبة 16 جنيها، والفول البلدي 9 جنيهات وللفول المدشوش 8.5 جنيها، وكيلووالمكرونه 8 جنيهات و400 جرام مكرونة عادية معبأة 3.5 جنيها



ووصل سعر 350 جرام مكرونة فاخرة معبأة 4.5 جنيه و400 جرام مكرونة فاخرة معبأة 7.25 جنيهًا وسعر كيلو لسان العصفور 8 جنيهات، وكيلو الدقيق 7 جنيهات، وجوز الهند 70 جنيها، وكيلو الزبيب من 25 الي 40 جنيها، وكيلو الشعرية 8 جنيهات

