73.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

السبت 30/يناير/2021 - 10:53 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
سجلت  تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع فى البورصة ، خلال الأسبوع الماضي، نحو 73.2 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 8.3% من التداولا ت واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بقيمة 84.8 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6.2% ، واستحوذ المصريين على 85.4 % من التعاملات، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.

وأنهت البورصة  المصرية تعاملات الأسبوع المنقضي،  علي تباين بأداء المؤشرات مع اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع والعرب نحو الشراء.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.65% ليغلق عند 11578 نقطة وارتفع مؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفع بنسبة 1.27% إلى 2364 نقطة، ومؤشر “egx100ewi” الأوسع نطاقًا 1.88% ليصل إلى منطقة 3390 نقطة.

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