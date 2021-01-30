73.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع فى البورصة ، خلال الأسبوع الماضي، نحو 73.2 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 8.3% من التداولا ت واتجهت تعاملات العرب نحو الشراء بقيمة 84.8 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات واستحواذهم على 6.2% ، واستحوذ المصريين على 85.4 % من التعاملات، بينما لم يشر تقرير البورصة إلى صافي مشترياتهم او مبيعاتهم.





وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنقضي، علي تباين بأداء المؤشرات مع اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع والعرب نحو الشراء.



