الأوقاف: الوزير ألقى خطبة الجمعة في مسجد الشرطة وفاء لجميلهم (فيديو)

قال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة أدخلت الخدمة إلى 819 مسجدًا منذ شهر سبتمبر بالإحلال والتجديد والصيانة أو إعادة الفتح مرة أخرى، منهم 57 مسجدًا في هذا الشهر فقط، وهو ما يبرهن على أن مصر ماضية قدما نحو بيوت الله عز وجل وأنها لا تألو جهدا في إعمار بيوت الله وهذا أبلغ رد على المتطرفين الذين يقولون إنها تهدم بيوت الله.





وأضاف طايع في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أن الخطاب الديني في مصر يكرس الانتماء الوطني لمصر، وكان موضوع خطبة الجمعة بالأمس هو التضحية في سبيل الأوطان، إذ ألقى الدكتور محمد مختار جمعة الخطبة في مسجد الشرطة وفاءً لجميلها في عيدها القومي التاسع والستين.





وتابع: "وكان أبرز ما فيها التضحيات التي تحدث عنها وزير الاوقاف وخطباء المساجد على مستوى الجمهورية، لتبيان أن الشرطة المصرية والقوات المسلحة ضحوا بالكثير من أجل الوطن".



