الأرصاد: الطقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والعظمى 20 (فيديو)

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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلا على القاهرة والوجه البحري مع هبوب رياح معتدلة، وكذا الحال بالنسبة إلى السواحل الشمالية الغربية، وأن يكون مائلا للدفء على على جنوب سيناء مع رياح نشطة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا على شمال الصعيد مائلا للدفء على جنوب الصعيد، وأن يكون شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا وشديد البرودة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات في وسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض المحافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 20 والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11

مرسى مطروح العظمى 21 والصغرى 11

بورسعيد العظمى 21 والصغرى 12

دمياط العظمى 19 والصغرى 11

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 10

السويس العظمى 20 والصغرى 10

العريش العظمى 19 والصغرى 10

طابا العظمى 18 والصغرى 10

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 2

شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 14

الغردقة العظمى 21 والصغرى 12

الفيوم العظمى 17 والصغرى 8

بني سويف العظمى 20 والصغرى 7

المنيا العظمى 20 والصغرى 7

