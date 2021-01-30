بفستان زفاف.. هيدي كرم تشوق جمهورها لأحداث مسلسل لؤلؤ

السبت 30/يناير/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة هيدي كرم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها برفقة الفنان أحمد زاهر وعلقت قائلة"من كواليس مسلسل لؤلؤ".


يذكر أن هيدي كرم يعرض لها حاليا مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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