تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)

السبت 30/يناير/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الشكر إلي البعثة المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سانتو دومنيجو برئاسة الدكتورة كاثلين مارتينيز، والعاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، والتي نجحت في كشف أثري هام جديد بالإسكندرية.

وأشاد بالجهد الذي بذلوه في ذلك الاكتشاف الذي يدل على مكانة الإسكندرية التاريخية والتراثية، كما قدم الشكر إلي جميع الجهات المختصة التي تعاونت وساهمت في ذلك الكشف الأثري الهام الذي سيتحدث عنه العالم أجمع.

ونجحت البعثة المصرية الدومينيكانية في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة في الصخر من طراز لوكلي (فتحات الدفن الحائطية) والتي شاع استخدامها في العصرين اليوناني والروماني.

وكشفت البعثة بداخل هذه الفتحات عن عدد من المومياوات في حالة سيئة من الحفظ والتي تبرز سمات التحنيط في العصرين اليوناني والروماني، عثر عليها بقايا من الكارتوناج المذهب بالإضافة إلى تمائم من رقاقات ذهبية على شكل لسان كانت توضع في فم المتوفي في طقس خاص لضمان قدرته على النطق في العالم الآخر أمام المحكمة الأوزيرية.
تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)
تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)
تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)
تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)
تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)
تفاصيل الكشف الأثري الجديد الذي عثر عليه في الإسكندرية (صور)

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