مصطفى ثابت: وسط البلد عادت زي زمان.. وبلدنا رجعت حلوة (فيديو)

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قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، إن ما تشهده مصر من حركة تنمية وعمران وإنشاء مشروعات قومية جديدة بمثابة إعادة إحياء للكنوز التي تمتلكها الدولة.



وأشار "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أن منطقتي القاهرة الخديوية والفاطمية قبل البدء في تطويرهما كانوا تحولوا إلى عشوائيات، مضيفا: "منطقة وسط البلد عادت زي زمان.. وبلدنا رجعت حلوة تاني".



ولفت رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الفجر، إلى أن أزمة كورونا أثرت على العالم كله، ولكنها أوشكت على الانتهاء، مضيفا: "هنكون جاهزين لما بعد كورونا، ونبني مصر الجديدة مثلما يقول الرئيس السيسي سواء بأحياء العاصمة القديمة، أو استكمال بناء العاصمة الجديدة"، واصفا ما تشهده مصر بـإعادة بناء للدولة المصرية الحديثة.

