لأول مرة.. برامج تدريبية فى اللغة الفرنسية بمركز الخدمات التربوية بتربية الإسكندرية

السبت 30/يناير/2021 - 10:20 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن



يواصل مركز الخدمات التربوية بكلية التربية، برامجه التدريبية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الاسكندرية، حيث أعلن الدكتور محمد أنور فراج عميد الكلية عن افتتاح برنامج (محادثة اللغة الفرنسية ) Atelier de conversation et de prise de parole en français (Niveau intermédiaire) وذلك لأول مرة لخدمة طلاب الجامعة، ومعلمى المدارس الفرنسية، وكل المهتمين بدراسة اللغة الفرنسية، بهدف إكساب المتدربين مهارات المحادثة والتعبير الشفهي والسلاسة في التعبير واكتساب الثقة بالنفس عند التحدث امام جمهور وفي المحافل العامة.

وأشارت الدكتورة منى شيحة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن هذه الدورات تأتى فى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها فى خدمة المجتمع، وإكساب معلمى اللغة الفرنسية بالمدارس المختلفة المهارات اللازمة للقيام بدورهم التدريسى على النحو الأمثل، وأضافت أن الدورات يقوم بالتدريس فيها أساتذة متخصصون على أعلى مستوى من الكفاءة.

كما أشارت الدكتورة مروة العدوى المدير التنفيذى لمركز الخدمات التربوية، أن الدورات تتضمن مهارات المحادثة (١٨ ساعة) بواقع مرتين أسبوعيًا، والإعداد لامتحان الdelf A1 ( ١٨ ساعه ) بواقع مرتين أسبوعيًا، والأعداد لإمتحان الdelf A2 ( ٣٠ ساعة) بواقع مرتين أسبوعيًا.

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