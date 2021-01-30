مصطفى ثابت عن المشروعات القومية: "بنشغل ولادنا" (فيديو)

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كشف الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي موقع جريدة الفجر، أهمية المشروعات القومية وشبكة الطرق التي تنفذها الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات لها فوائد مباشرة، وغير مباشرة.



وأوضح "ثابت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن استيعاب العمالة المصرية من أهم الفوائد المباشرة للمشروعات، خاصة وأن نسبة كبيرة من العمالة المصرية في الخارج عادت إلى مصر بسبب تداعيات جائحة كورونا، معلقا: "اللي بيشتغل في هذه المشروعات ولادنا".



وأشار رئيس التحرير التنفيذي موقع جريدة الفجر، إلى أن تحويل القاهرة القديمة لمتحف مفتوح يعد مصدر هام جدا للدخل القومي باعتبار أن السياحة هى أهم مصادر الدخل في مصر، منوها بأن أي حركة تنمية في العالم تبدأ من وجود شبكة طرق.

