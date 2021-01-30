بحضور "أمين الصندوق المساعد" وبعد اكتمال النصاب القانوني.. "الشعبة الميكانيكية بالمهندسين" تعقد عموميتها العادي

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عقدت شعبة الهندسة الميكانيكية برئاسة المهندس عادل درويش، جمعيتها العمومية العادية وذلك بعد تأجيلها لمدة ساعتين لعدم اكتمال النصاب حسبما ينص القانون.



في كلمته تقدم المهندس أحمد حشيش بالشكر للحضور على حرصهم في مشاركة فعالية الجمعية العمومية لشعبة الهندسة الميكانيكية رغم تداعيات جائحة كورونا، متوجهًا بالدعاء إلى الله أن يتغمد المهندس "محمود مغاوري" أمين عام النقابة السابق برحمته ومقدمًا العزاء للمجتمع الهندسي الذي فقد قيمة وقامة قدم لبلده ومهنته الكثير، بحضور المهندس أحمد حشيش- أمين الصندوق المساعد.



كما أثنى حشيش على الجهد المبذول من مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية والذي يتضح جليًا من خلال نشاط وفعاليات الشعبة من ندوات ومحاضرات وزيارات خارجية مما يعود بالنفع على كل المنتسبين لمهنة الهندسة الميكانيكية.



وأكد أمين الصندوق المساعد خلال كلمته على أن الهندسة الميكانيكية من التخصصات الهندسية العريقة والتي تعد أساس مهنة الهندسة.



ومعلقا علي استفسارات الحضور أعرب حشيش عن أسفه لوجود بطالة بين أبناء المهنة مرجعًا احدي اسبابها إلى زيادة أعداد الخريجين دون النظر إلى احتياجات سوق العمل إلى تخصصات بعينها قائلًا: ينبغي دراسة احتياجات سوق العمل إلى أعداد وتخصصات المهندسين وبناء عليه يتم قبول الأعداد الملتحقه بالكليات والمعاهد الهندسية وهو ما تسعى إليه نقابة المهندسين، مؤكدا علي ان العصر الحالي يوجد به طفرة كبيرة في اعداد المشروعات الهندسية المختلفة المجالات واهتمام القيادة السياسية بالتقدم الصناعي والتكنولوجي والتي لها دور في تقليل البطالة.



وبدوره أكد المهندس عادل درويش- رئيس الشعبة، أن أعضاء مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، ومن قبلهم هيئة مكتب النقابة، وفي القلب منهم المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، لا يألون جهدًا لتحقيق أمال وطموحات مهندسي الميكانيكا، والنظر في شئون المهنة ورفع مستواها والتي تأتي على رأس أولويات الشعبة.



وأضاف درويش أن قضية تأهيل المهندسين حديثي التخرج لسوق العمل وتحسين فرصهم للحصول على فرص عمل جيدة هي الشغل الشاغل لمجلس الشعبة، ويظهر ذلك جليًا للجميع من خلال قيام الشعبة بعقد الندوات والمحاضرات العلمية والتي يحاضر فيها كبار الخبراء في مجال الهندسة الميكانيكية من أساتذة جامعات أو مهندسين استشاريين، سواءً كانت بمقر النقابة أو عبر تقنية (Zoom ) ومن ثم تحميلها على الصفحة الرسمية للنقابة لتعميم الاستفادة. مشددا على حرص الشعبة لنقل خبرة كبار المهنة إلى المهندسين الشباب،لذا يحاضر فى ندوات الشعبة قامات هندسية كبيرة بناء على رغبة المهندسين.



من جانبه أشار المهندس محمد السيد عبد المجيد- وكيل مجلس الشعبة، أن العام المنقضي شهد عدة فعاليات منها زيارات خارجية قامت بها الشعبة إلى أكبر المصانع والشركات مثل "شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور )" والتي تعد أحد أعظم قلاع تكرير البترول في الشرق الأوسط حيث تقوم بتوفير ثلث الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية، وانتهت الزيارة باتفاق مع شركة "ميدور" بعمل بروتوكول تعاون بينها وبين نقابة المهندسين من شأنه تدريب شباب المهندسين حديثي التخرج لتأهيلهم إلى سوق العمل.



وأضاف "عبد المجيد" أنه في إطار حرص شعبة الهندسة الميكانيكية على التواصل مع المهندسين العاملين بالمصانع، إضافة إلى إبرام العديد من البروتوكولات لتدريب وتأهيل المهندسين قمنا بزيارة "شركة حلوان للأسمدة" والتي تطبق أحدث النظم الدولية لإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.



وبدورها ألقت المهندسة غادة عماد فكرى- أمين مجلس الشعبة، الضوء على خطة عمل الشعبة خلال العام 2021 بدأتها بمحور التدريب، مشيرة إلى أنه سوف يتم عمل برنامج كامل في أفرع الهندسة الميكانيكية، والمجالات والتطبيقات الهندسية المرتبطة بها، مع عدد من أهم المحاضرين في مصر وخارجها من خلال تقنية "الأون لاين" وذلك خلال الفترة القادمة بسبب جائحة كورونا، وسوف يتم تنسيق ذلك بالتوافق مع المحاضرين وبتنظيم من شعبة ميكانيكا.



وأضافت أمين الشعبة أنه حال عودة الأمور لطبيعتها يتم تنسيق عدد من الندوات العلمية في مجالات الهندسة الميكانيكية وتطبيقاتها مع عدد من المحاضرين بالتوازي مع البرنامج الموضوع "أون لاين" والذي لن يتوقف في جميع الأحوال.



كما أكدت أنه جارى تنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والمصانع امتدادًا لخطة عام 2020 التي تتيح لمهندسي ميكانيكا التدريب والتأهيل من كافة الشرائح العمرية، بجانب التنسيق لمتابعة كبرى المشروعات بالدولة والتواصل مع الجهات المسئولة بها مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وهضبة الجلالة لإطلاع مهندسي ميكانيكا على مجهودات الدولة في مختلف المشاريع الصناعية.



واستكملت المهندسة "نوره خميس بكرى"- أمين مساعد مجلس الشعبة، خطة عمل شعبة الهندسة الميكانيكية وأفادت بأنه جارى التواصل مع عدد من الجهات المميزة في مجالات التدريب والتوظيف مثل الأكاديمية البحرية، ووزارة الشباب والرياضة، وبعض الجهات الأخرى لتفعيل بروتوكول تعاون شامل معهم ويشمل التدريب والتأهيل والتوظيف والمشاركة في المعارض والمنتديات وملتقيات التوظيف التي تنظمها هذه الجهات لخدمة كافة شرائح مهندسي ميكانيكا.



من جانبه تطرق المهندس الاستشاري "عبدالله دهينة" عضو لجنة الهندسة الاستشارية وعضو المجلس الأعلى لمحور الزيارات والتعاون الخارجي قائلًا: أنه امتدادًا لخطة عام 2020 في زيارة عدد من الشركات الكبرى والمصانع بمصر، تستمر الشعبة فى زياراتها للتواصل مع مهندسي ميكانيكا في كافة مواقع العمل لمعرفة احتياجاتهم والخدمات التي توفرها النقابة لهم، كذلك جارى عمل بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الهندسية العالمية التي تقوم بتطوير أكواد المهنة وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية للإطلاع مهندسي ميكانيكا على أحدث وسائل التكنولوجيا في المجالات الهندسية المختلفة.



من جانبه ألقى المهندس الاستشاري "عبدالله دهينة" عضو لجنة الهندسة الاستشارية وعضو المجلس الأعلى الضوء على بعض الإحصائيات منها الموافقة على عدد (128) طلب قيد ومعادلة الشهادات الأجنبية، وتلقي عدد (91) طلب تسجيل الاستشاريين وإضافة مجال وتسجيل مكتب استشاري تمت الموافقة على عدد 26 ورفض طلبين اثنين وتأجيل 50 للاستيفاء والمقابلة والاختبار التحريري وتحويل 13 للجنة البينية، والموافقة على عدد (38) طلب إضافة لقب دكتوراه.



وخلال عرضهما لبعض أنشطة وفعاليات شعبة الهندسة الميكانيكية أوضح كل من المهندس أحمد صبري- عضو المجلس الأعلى عن الشعبة (تحت السن)، والمهندس محمد حسن- عضو مجلس الشعبة أنه تم تنظيم عدة ندوات حاضر فيها خبراء ومتخصصون في الهندسة الميكانيكية وسط حضور ومتابعة كبيرة من المهندسين المهتمين ومن هذه الندوات "مستقبل تحول السيارات في مصر"، وندوة "محطات الطلمبات والميزان المائي لجمهورية مصر العربية"، ومن المحاضرات التي عقدت عبر تقنية Zoom محاضرة "الطاقة ومصادرها في مصر"، ومحاضرة تحت عنوان "الصيانة الوقائية للسيارات".



وفى إطار محور الزيارات والتعاون الخارجي أوضحا أنه امتدادًا لخطة عام 2020 في زيارة عدد من الشركات الكبرى والمصانع بمصر، تستمر الشعبة فى زياراتها للتواصل مع مهندسي ميكانيكا في كافة مواقع العمل لمعرفة احتياجاتهم والخدمات التي توفرها النقابة لهم، كذلك جارى عمل بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الهندسية العالمية التي تقوم بتطوير أكواد المهنة وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية للإطلاع مهندسي ميكانيكا على أحدث وسائل التكنولوجيا في المجالات الهندسية المختلفة.



وفي ختام فعاليات الجمعية العمومية أوضح المهندس عادل درويش أن مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية اتخذ قرارًا بعمل "لينك" خاص بالشعبة للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لمهندسي الميكانيكا عبر تقنية Zoom مرة شهريًا لعرض الاقتراحات والرد على الاستفسارات فيما يخص الهندسة الميكانيكية.



وأنهى درويش كلمته بالتأكيد على أن الشعبة في تواصل مستمر مع اللجنة الاستشارية العليا للنظر السريع في طلبات المهندسين الذين يريدون الحصول على لقب استشاري دون تباطأ.